Bundesliga - Le Bayern surclasse Dortmund et reprend la tête pour la première de Tuchel

Grâce à cette démonstration, le Bayern reprend la tête de la Bundesliga à huit journées de la fin du championnat avec 55 points, soit deux de plus que le Borussia Dortmund, et entamer parfaitement un copieux mois d'avril, avec comme sommet le quart de finale de la Ligue des champions contre Manchester City (11 et 19 avril). (Belga)