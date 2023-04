Conflit israélo-palestinien - Jérusalem-Est: la police israélienne dit avoir "neutralisé" un "terroriste"

Selon la police, l'incident s'est produit près de la porte des Chaînes, un des accès à l'esplanade des Mosquées, à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la Ville sainte, annexé par Israël. "Le suspect a été neutralisé sur place et il n'y a eu aucun blessé au sein de nos forces", indique la police sans plus de précision dans un bref communiqué alors que des passants ont indiqué avoir entendu des coups de feu. La police a identifié l'homme abattu comme un habitant de Houra, ville bédouine du sud d'Israël, âgé de 26 ans. Un peu avant 1h00 du matin, un photographe de l'AFP a vu une centaine de policiers israéliens déployés dans des ruelles de la Vieille Ville. L'incident est survenu après qu'une foule immense de fidèles palestiniens s'est rassemblée vendredi sur l'esplanade pour la grande prière de la mi-journée à l'occasion du deuxième vendredi du ramadan. La police israélienne, qui garde les entrées de l'esplanade, a indiqué que plus de 100.000 fidèles s'y étaient réunis, "soit près de deux fois plus que le deuxième vendredi du ramadan l'an passé", et que plus de 2.000 policiers avaient été mobilisés à travers la ville. Ces dernières semaines, plusieurs chancelleries étrangères se sont inquiétées de possibles violences alors que les Pâques chrétienne et juive tombent cette année pendant le ramadan et que le conflit israélo-palestinien connaît depuis le début de l'année une nouvelle flambée de violence, dont l'intensité a nettement baissé depuis une semaine. (Belga)