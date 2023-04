Des centaines de mobil-homes contrôlés avant de partir en vacances

"Nous voulons que les gens aient la possibilité de se préparer avant la saison des vacances afin de partir ensuite en toute sécurité", explique Gerry Peeters, commissaire de la police de la route. De nombreux mobil-homes et caravanes ont été pesés samedi matin. Une manière de rappeler à leurs propriétaires qu'avec les meubles et les objets qui y sont encore chargés, ces véhicules dépassent parfois la masse maximale autorisée. Il est donc important que les automobilistes se présentent au pesage avec un mobil-home ou une caravane entièrement chargé(e). "Le poids du véhicule est une chose, le poids du chargement en est une autre. Lorsque nous additionnons tout cela, nous obtenons des poids qui étonnent vraiment les gens ici", fait remarquer le commissaire Peeters. Outre la pesée, ces journées d'information serviront aussi à vérifier le parfait état de marche du mobil-home ou de la caravane. Il est également conseillé d'attacher les bagages ou le contenu pendant la conduite afin qu'ils ne glissent pas sur la route. Deux sessions sont prévues en Wallonie: l'une le 28 avril à Sprimont (province de Liège) et l'autre à Wanlin (province de Luxembourg) les 1er et 2 juillet. Plus d'informations sur le site https://www.police.be/5998/fr/Mobicar. (Belga)