Intempéries - Etat d'urgence en Arkansas où une tornade fait au moins 600 blessés

"Des dégâts considérables se sont produits dans le centre de l'Arkansas", a déclaré la gouverneure Sarah Huckabee Sanders sur Twitter, qui a déclaré l'état d'urgence dans son Etat. "Je prie pour ceux qui étaient et demeurent sur le tracé de cette tempête", a-t-elle ajouté. Le maire de Little Rock, Frank Scott, a annoncé dans un tweet avoir demandé à la gouverneure l'aide de la garde nationale après une "tornade dévastatrice." L'hôpital universitaire UAMS a affirmé à l'AFP s'être placé en alerte de premier niveau, s'attendant à recevoir de nombreuses victimes. Les services de secours "éprouvent des difficultés à rejoindre les personnes en raison de la chute d'arbres", a déclaré une porte-parole de l'hôpital jointe par téléphone. Des vidéos de journalistes locaux partagées sur les réseaux sociaux montrent une vaste masse noire tourbillonnante déchirer le ciel de cette agglomération de 200.000 habitants. Quelque 70.000 personnes sont privés d'électricité dans l'Arkansas, selon le site spécialisé PowerOutage.us. Les services météorologiques américains (NWS) avaient averti quelques heures plus tôt de l'imminence d'un "événement météo majeur" dans la région. Les tornades, phénomène météorologique aussi impressionnant que difficile à prévoir, sont courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays. La tornade fait partie d'un système climatique plus large qui s'étend du sud des Etats-Unis à la région des Grands Lacs au nord du pays. Il y a une semaine, une tornade dans les Etats du Mississippi et d'Alabama a fait au moins 26 morts. (Belga)