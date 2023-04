Invasion de l'Ukraine - La police ukrainienne perquisitionne le domicile du métropolite Paul

"En deux mots, ils m'ont dit que j'étais soupçonné de travailler pour la Russie", a déclaré le métropolite Paul dans une vidéo diffusée par l'agence de presse étatique russe Ria Novosti. Il a ajouté avoir également été convoqué pour être interrogé, car accusé d'"agitation religieuse" et d'"insulte au président ukrainien". Le chef du monastère a nié ces allégations. Le différend concernant l'occupation du monastère dure depuis des mois. Avant l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, l'Église orthodoxe ukrainienne était rattachée au Patriarcat de Moscou et à son chef, le patriarche Kirill, qui soutient l'attaque russe. Depuis, cette branche a néanmoins rompu ses liens avec Moscou, mais les autorités ukrainiennes continuent d'estimer qu'elle coopère avec la Russie. Les autorités ukrainiennes ont par conséquent ordonné aux moines de la laure des Grottes de Kiev de quitter les lieux pour le 29 mars, ce qu'ils ont refusé de faire. Le gouvernement a donc saisi la justice pour obtenir un ordre d'expulsion. Fondé en 1051, le monastère troglodytique est considéré comme le berceau de l'orthodoxie en Ukraine et est classé par l'Unesco au patrimoine mondial. (Belga)