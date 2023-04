Les Belges à l'étranger - Arsenal, avec un Trossard donneur d'assist, s'impose facilement face à Leeds

Gabriel Jesus (35e et 55e), Ben White (47e) et Granit Xhaka (84e) ont fait trembler les filets des 'Peacocks'. Leandro Trossard est à l'origine d'une belle passe décisive sur le deuxième but de Jesus. Les visiteurs ont sauvé l'honneur sur un contre de Rasmus Kristensen (76e). Nottingham a partagé l'enjeu face à Wolverhampton (1-1). Orel Mangala a joué 86 minutes pour les locaux. Leicester, avec Wout Faes et Timothy Castagne dans le onze de départ, a arraché le 2-1 à Crystal Palace, où Albert Sambi Lokonga est sur le banc toute la rencontre. Arsenal reste leader incontesté de la première division anglaise avec 72 points, 8 de plus que Manchester City, qui a battu Liverpool samedi après-midi. Nottingham occupe la 14e position avec 27 unités. Leicester n'est que dix-huitième avec 25 points. (Belga)