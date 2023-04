Les Belges à l'étranger - Loïs Openda offre la victoire à Lens face à Rennes

Titulaire dans les rangs nordistes, Openda de la tête l'unique but de la recnontre à la 31e minute. Le Diable Rouge, remplacé par Wesley Said à la 81e minute, a ainsi inscrit son 15e but de la saison en Ligue 1, en 29 matchs joués. Dans les rangs bretons, Arthur Theate a joué tout le match, tandis que Jeremy Doku est monté au jeu à la 74e minute. L'ancien Anderlechtois effectuait son retour dans l'effectif rennais, lui qui avait manqué les deux dernières rencontres et le rassemblement des Diables Rouges à cause d'une blessure musculaire. Lens est le nouveau dauphin du PSG. Les Sang et or s'installent au 2e rang au détriment de Marseille, tenu en échec à domicile par Montpellier (1-1), vendredi. Les deux équipes comptent 60 points mais Rennes a une meilleure différence de buts. Le PSG est en tête avec 66 unités. Rennes pointe au 5e rang avec 50 points à 4 unités de la 4e place qualificative pour l'Europa League. La 5e place délivre elle un bille pour la Conference League. Grâce à un but de Loïs Openda (31e), le RC Lens s'est imposé (1-0), samedi à Rennes, cinquième de Ligue 1. Le club artésien reprend ainsi la deuxième place à l'OM, tenu en échec à domicile par Montpellier (1-1), vendredi, au bénéfice d'une meilleure différence de buts (+27 contre +25). (Belga)