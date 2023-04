Les Belges à l'étranger - Vincent Kompany ne sait pas combien de points il manque à Burnley pour être promu

Si Burnley avait battu Sunderland vendredi, trois points vendredi prochain contre Middlesbrough auraient suffi pour la promotion. Avec le partage contre les 'Black Cats', Kompany et ses joueurs devront encore patienter. Le titre pourrait arriver le lundi de Pâques (10 avril) lors du duel contre Sheffield United, le jour du 37e anniversaire de Kompany. "Honnêtement, je ne sais pas où nous en sommes mathématiquement", a déclaré Kompany vendredi soir. "Je suis sûr que je le serais si je faisais un effort, mais tu te trouves dans une bulle quand tu es entraîneur. Le changement d'heure a eu lieu dimanche dernier et je ne l'ai réalisé que vendredi! C'est vraiment ce qui se passe, tu te concentres sur ce qui t'apporte un avantage pour le prochain match." A huit journées de la fin, Burnley compte 14 points d'avance sur Shefflied United, qui a joué un match de moins. Middlesbrough, troisième, pointe à 17 longueurs. Les deux premiers sont directement promus en Premier League. "On m'a soufflé les chiffres", a signalé Kompany. "J'ai appris avant le match que nous devions gagner deux matchs pour monter. Nous avons pris ce match au sérieux, mais nous savions que ce serait difficile. Sunderland est une bonne équipe, et je pense qu'à un moment donné, nous avons considéré ce match comme un bon point. Nous prendrons également Middlesbrouh au sérieux et ce qui viendra après, viendra après." (Belga)