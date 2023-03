Les pharmaciens sollicités pour aider à optimiser la consommation de médicaments

Malades chroniques, personnes âgées... De nombreuses personnes consomment plusieurs médicaments différents et il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver. "Le patient, mais souvent aussi le médecin, n'a plus de vue d'ensemble", avance le cabinet du ministre de la Santé publique. Pour faire le point et éviter toute combinaison nocive, depuis ce samedi, toute personne consommant au moins cinq médicaments peut consulter son pharmacien ou sa pharmacienne, qui pourra, après analyse, proposer un plan d'action au patient et à son médecin. "Le nombre de médicaments pourra éventuellement être réduit ou certains médicaments pourront être remplacés afin (d'en) améliorer l'efficacité ou de réduire les effets secondaires." Un budget de 2,91 millions d'euros a été prévu pour ce projet, afin de rémunérer les pharmaciens et pharmaciennes, qui toucheront 95 euros par plan d'action mis en œuvre. Les patients et patientes n'auront rien à débourser. (Belga)