Lotto Volley League - Gand consolide sa troisième place en battant Menin

Alors que Roulers était dispensé de rencontre face à Alost -le match a été déplacé au mercredi 19 avril- afin de préparer au mieux sa manche retour de finale de Coupe CEV, le championnat de Belgique de volley, lui, était bien au programme ce samedi soir. Avec une occasion pour Gand d'espérer revenir sur les deux leaders de la compétition que sont Maaseik et Gand à l'occasion de la réception de Menin. Mais rapidement, les visiteurs prenaient le contrôle de la rencontre et empochaient le premier set (22-25), avant devoir les Gantois rentrer dans leur match (25-15). Un match très débridé puisque, dans la foulée, Menin ne faisait pas dans le détail pour empocher la troisième manche (16-25). De quoi réveiller Gand, auteur d'un quatrième set de meilleure facture (25-22) et, surtout, d'un bon cinquième set (15-9). Un succès permettant à Gand de s'isoler solidement à la troisième place de la Lotto Volley League, mais les deux premières semblent, sauf retournement de situation improbable, dévolues à Maaseik et Roulers. Maaseik a d'ailleurs l'occasion de consolider sa place en tête des playoffs ce dimanche en se rendant à Louvain (18h). (Belga)