Memorial Paolo d'Aloja - Tibo Vyvey signe son retour international avec l'or en skiff poids légers

Vyvey, tenant du titre à Piediluco, a parcouru les 2.000 mètres en 7:06.07, battant Tonelli au sprint pour 32 centièmes (7:06:39), Moore qui l'avait devancé de justesse vendredi en séries complétant le podium plus de 4 secondes plus tard (7:10.94). Deux autres bateaux des Belgian Sharks, qui clôturait un stage de 7 jours dans le nord de l'Italie, étaient engagés en finale A. Le deux de couple du Gantois Aaron Andries et du Brugeois Tristan Vandenbussche a lui pris l'argent. Les champions du monde et d'Europe espoirs du deux de couple n'ont été devancés que par les Italiens Luca Rambaldi et Matteo Sartori, plus rapides d'un peu plus de 3 secondes que les deux Belges. Le double poids légers, mais engagé chez les lourds, de Marlon Colpaert et Niels Van Zandweghe a terminé 3e de la finale B, soit une 11e place finale. Enfin le quatre de couple, composé de Tim Brys, Gaston Mercier, Ward Lemmelijn et Ruben Claeys, n'a pas réussi à concurrencer ses deux seuls adversaires en finale. En 5:56.98, le quatuor belge a terminé à bonne distance des vainqueurs italiens (5:39.70), champions d'Europe en titre, et des Pays-Bas (5:40.20). Samedi après-midi, les rameurs belges, excepté Vyvey laissé au repos, disputeront leurs épreuves qualificatives en vue des finales de dimanche. (Belga)