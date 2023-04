NBA - Les Lakers battent Minnesota et réalisent une bonne opération

Les Lakers ont été portés par Anthony Davis, auteur de 38 points et 17 rebonds malgré une cheville endolorie. Ce succès permet aux Lakers de prendre la septième place de la conférence Ouest avec 39 victoires et 38 défaites, dépassant leurs adversaires du jour, qui recule au neuvième rang (39 victoires, 39 défaites), derrière aussi La Nouvelle-Orléans (39 victoires, 38 défaites). Avec cinq rencontres encore à disputer en saison régulière, les Californiens creusent un petit écart sur Dallas, onzième (37 victoires, 40 défaites). Les Lakers peuvent encore mathématiquement viser la 6e position, et donc un ticket direct pour les phases finales. Mais Golden State, vainqueur (130-115) de San Antonio grâce à Stephen Curry (33 points) et Klay Thompson (31 points), et les Clippers, battus 108-94 par Memphis, semblent difficiles à rattraper avec tous deux un bilan de 41 victoires, 37 défaites. Les Grizzlies (49 victoires, 28 défaites), deuxièmes, se sont légèrement rapprochés de Denver (51 victoires, 26 défaites), battu 100-93 à Phoenix, où Kevin Durant a mis 30 points. Les Suns (42 victoires, 35 défaites) occupent la quatrième position. A l'Est, Boston, deuxième (54 victoires, 24 défaites), s'est joué 122-114 d'Atlanta. Philadelphie (51 victoires, 26 défaites) a conforté sa troisième place avec un succès 117-110 sur Toronto. Cleveland (48 victoires, 30 défaites) s'est incliné 116-130 face à New York (45 victoires, 33 défaites) dans le duel entre le quatrième et le cinquième. Brooklyn (42 victoires, 35 défaites), sixième, s'est donné de l'air dans la course à la qualification directe aux playoffs en battant 124-107 sur Atlanta. Les Nets comptent deux victoires de plus que Miami (40 victoires, 37 défaites). (Belga)