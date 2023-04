Plusieurs cyclistes percutés par une voiture lors d'une course semi-professionnelle à Amay

Samedi après-midi se courait le Grand Prix Claudy Sohet, une épreuve cycliste pour les Élites et les Espoirs. L'accident est survenu dans le village de Jehay vers 14h45. Pour une raison encore indéterminée, une voiture conduite par une femme s'est retrouvée sur le parcours, face à un groupe de cyclistes qui, venant du château de Jehay, ont viré vers le centre d'Amay. La conductrice n'a pas pu éviter les cyclistes. Cinq d'entre eux ont été touchés et blessés à des degrés divers. Trois ambulances ont été dépêchées sur les lieux, ainsi que le service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) du MontLégia. L'un des blessés souffre d'un important traumatisme facial. Il a été transporté à la clinique liégeoise du MontLégia. (Belga)