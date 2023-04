Premier League - Erling Haaland forfait contre Liverpool

"Il va beaucoup, beaucoup mieux, mais il n'est pas encore totalement remis pour aujourd'hui", a expliqué Pep Guardiola au micro de BT Sport. "Il ne se sentait pas très bien, on en a discuté, donc pas de risque", a-t-il ajouté. Haaland avait déclaré forfait pour les deux matches éliminatoires pour l'Euro-2024 de la Norvège contre l'Espagne et la Géorgie, la semaine dernière, en raison d'une blessure aux adducteurs. En l'absence du joueur aux 42 buts en 37 matches, toutes compétitions confondues, c'est l'Argentin Julian Alvarez qui sera dans l'axe de l'attaque, entouré par Jack Grealish à gauche et Riyad Mahrez à droite. City, 2e à huit longueurs d'Arsenal, doit impérativement l'emporter pour rester dans le sillage des Gunners qui reçoivent Leeds à 16h00. Les champions en titre comptent un match en moins que les Londoniens et doivent encore les accueillir à l'Etihad à la fin du mois. Liverpool, quant à lui, aurait bien besoin d'un succès pour rester dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Actuellement 6e, les Reds ont sept unités de moins que Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, mais avec deux rencontres de moins au compteur que les Spurs. (Belga)