Tir mortel sur le tournage de "Rust": une première condamnation

Il s'agit de la première condamnation dans cette affaire, ici pour négligence lors de l'utilisation d'une arme mortelle. C'est ce premier assistant, , qui avait tendu à Alec Baldwin, le 21 octobre 2021, une arme censée être chargée de balles à blanc, que l'acteur avait actionnée, tuant Halyna Hutchins et blessant le réalisateur, Joel Souza. Dave Halls, 63 ans, lui avait remis l'arme en l'informant qu'elle était "froide", soit pas dangereuse dans le jargon d'Hollywood. Alec Baldwin, tout comme l'armurière du tournage Hannah Gutierrez-Reed, ont tous deux été inculpés d'homicide involontaire et risquent jusqu'à 18 mois de prison et 5.000 dollars d'amende. L'enquête de police s'est notamment attachée à déterminer comment des munitions réelles avaient pu se trouver sur ce tournage dans un ranch du Nouveau-Mexique, ce qui est formellement interdit, précisément pour éviter des accidents. Les policiers ont conclu que Hannah Gutierrez-Reed avait mis la munition dans l'arme utilisée par Alec Baldwin, au lieu d'une balle factice. La procureure Kari Morrissey a estimé, lors de l'audience vendredi dans un tribunal du Nouveau-Mexique, que Dave Halls, qui assumait aussi le rôle de coordinateur sécurité du tournage à petit budget et constituait ainsi la "dernière ligne de défense", n'avait pas "vérifié chaque cartouche dans l'arme pour confirmer qu'il s'agissait de balles à blanc". Alec Baldwin, 64 ans, notamment connu pour la série "30 Rock", a toujours dit qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive. En plaidant coupable vendredi, Dave Halls accepte de témoigner à l'avenir en la matière. (Belga)