Divisés sur la guerre en Ukraine, les Bulgares votent encore

"Et si le résultat était le même qu'aux précédentes législatives?", s'inquiète Silvia Radoeva, une aide-soignante de 42 ans, interrogée par l'AFP. Loin des espoirs nés de la vague de manifestations anti-corruption de l'été 2020, ce pays de 6,5 millions d'habitants, le plus pauvre de l'Union européenne, s'enfonce dans la crise. Depuis la chute de l'ex-Premier ministre conservateur Boïko Borissov après une décennie au pouvoir, les différents partis peinent à s'entendre pour bâtir une coalition et les gouvernements intérimaires se succèdent. Un marasme accentué par le conflit en Ukraine dans une société historiquement et culturellement proche de Moscou, qui se déchire sur l'aide à apporter à Kiev. Deux grandes forces s'affrontent ce dimanche: d'un côté, le parti conservateur Gerb de M. Borissov, 63 ans, de l'autre les réformateurs pro-occidentaux de Kiril Petkov, entrepreneur de 42 ans qui a brièvement gouverné en 2022. Les sondages les donnent au coude-à-coude, avec 25 à 26% des intentions de vote, laissant augurer d'un nouveau casse-tête pour former une coalition stable. Les bureaux de vote ont ouvert dès 07h00 du matin (06h00 HB). Les premières estimations des sondages sortie des urnes sont attendues à la clôture du scrutin à 20h00 (19h00 HB). (Belga)