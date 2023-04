Euroligue féminine - Emma Meesseman pour la seconde fois joueuse du mois

L'intérieure flandrienne, 29 ans, a été plébiscitée pour le mois de mars avec à son actif 16 points, 6,3 rebonds et 4 assists de moyenne par match à son compteur. De bon augure avec le Final Four de l'Euroligue qui voit son équipe Fenerbahce affronter les Italiennes de Schio (et Kim Mestdagh) en demi-finales le 14 avril à Prague. L'autre demi-finale oppose d'autres Turques, celle de Mersin, aux Tchèques de l'USK Prague. Emma Meesseman avait été désignée meilleure joueuse du mois de janvier et figure parmi les nommées au titre de joueuse de la saison en Euroligue. (Belga)