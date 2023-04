F1 - GP d'Australie - "C'était un peu le bazar", résume Max Verstappen, vainqueur d'un Grand Prix chaotique

"Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai été prudent au premier tour car j'avais beaucoup à perdre et les autres beaucoup à gagner", a expliqué Verstappen. "Mais après, le rythme de la voiture a été rapide. Avec ces drapeaux rouges, je n'ai pas vraiment compris le deuxième, ça a été un peu le bazar mais on avait un bon rythme et on a gagné ce qui est le plus important. C'est bien pour l'équipe qui n'avait pas gagné ici depuis longtemps". Lewis Hamilton (Mercedes) a pris la deuxième place. "Je dois dire merci à tout le monde ici", a indiqué le Britannique. "J'ai connu une semaine géniale et aujourd'hui c'était super. Cette piste continue d'offrir un grand spectacle. Je suis déçu pour George (Russell, ndlr) qui a été très malchanceux. Il a vraiment fait du bon travail. La voiture a été géniale, je ne m'attendais pas à être deuxième. Je ne me sens toujours pas connecté à cette voiture mais je travaille dur pour le faire, cela va prendre du temps. Mais on va continuer à se battre pour revenir". (Belga)