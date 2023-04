F1 - GP d'Australie - Haas dépose une réclamation concernant le classement du Grand Prix

Au 56e des 58 tours, Kevin Magnussen (Haas) a percuté les barrières du virage 2, arrachant sa roue arrière droite. Les commissaires ont sorti le drapeau rouge pour permettre le nettoyage de la piste. Lors du nouveau départ, Carlos Sainz (Ferrari) a provoqué le tête-à-queue de Fernando Alonso (Aston Martin), les deux Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon se sont accrochées et Logan Sargeant (Williams) a également percuté Nyck De Vries (AlphaTauri). Nico Hulkenberg s'était alors retrouvé en quatrième position. Un nouveau drapeau rouge a été brandi. Pour le nouveau départ, sous régime safety car, les commissaires ont rétabli les places du précédent départ, sans les monoplaces qui n'étaient pas en état de reprendre la course. Hulkenberg a reculé de la quatrième à la septième place. Comme il ne restait qu'un tour à effectuer, c'est derrière la voiture de sécurité que la course s'est achevée, les places restant figées. (Belga)