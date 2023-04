Ferries britanniques supplémentaires pour faire face aux files d'attente à Douvre

Un porte-parole de port de Douvre, qui déclare qu'il s'agit d'une situation critique, a affirmé que l'espoir était de résorber ces files d'attente d'ici dimanche midi, alors que certains voyageurs se plaignent de plus de 14 heures d'attente. Le port assure que les retards sont dus à "des longues procédures à la frontière française et un volume conséquent". Le transporteur P&O Ferries a informé les passagers de ces délais samedi soir dans un message posté sur Twitter et s'est excusé pour le temps d'attente. "Nous avons ajouté des traversées dans la nuit pour tenter de résorber le trafic congestionné". Un porte-parole de gouvernement a par ailleurs indiqué que le gouvernement britannique reste en contact avec entre autres les opérateurs de ferries, les autorités françaises et le port de Douvre. "Le port nous a indiqué qu'il resterait for occupé mais que la situation s'était déjà améliorée de manière significative hier. Nous recommandons aux passagers de vérifier les derniers conseils aux voyageurs communiqués par les opérateurs avant de voyage". (Belga)