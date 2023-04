Invasion de Ukraine - Pour Volodymyr Zelensky, la victoire militaire est la seule option possible

"Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter le terrorisme russe et de rétablir la sécurité dans toutes nos villes, de Sumi à Donbas, de Kharkiv à Kherson, de Kiev à Yalta, et cette voie est une victoire militaire de l'Ukraine", a-t-il déclaré. "Il n'y a pas d'autre voie, et il ne peut y avoir d'autre voie." Pour l'"État maléfique" qu'est la Russie, a ajouté le président ukrainien, il est devenu normal de bombarder des immeubles d'habitation avec des lance-roquettes, de tirer des roquettes sur des villes, de bombarder des villages et des personnes normales. Cet État doit être complètement vaincu, militairement, économiquement, politiquement et juridiquement. "Le premier point, c'est militairement", a dit Volodymyr Zelensky. "Et cela sera mis en œuvre." "Un jour viendra où nous dirons : le dernier occupant a fui ou a été tué" dans l'est ou le sud, la péninsule unilatéralement annexée en 2014 par Moscou de "Crimée sera à nouveau libre et sécurisée. L'Ukraine reprendra tout ce qui lui appartient", a conclu le chef de l'Etat. (Belga)