La Belgique demande aux Pays-Bas la prolongation du mandat de K. Peeters à la BEI

La Belgique et les Pays-Bas désignent tour à tour, tous les trois ans, l'un des huit vice-présidents de la BEI. Kris Peeters a pris ses fonctions au début de l'année 2021, après que le siège belge soit resté vacant pendant des mois en raison de négociations gouvernementales prolongées, au grand dam de La Haye. Le mandat de M. Peeters devrait normalement toucher à sa fin en janvier 2024, mais le chrétien-démocrate de 60 ans le prolongerait volontiers quelque peu. En coulisses, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a demandé aux Pays-Bas si son collègue de parti pourrait rester en poste six mois de plus. Un Belge à la vice-présidence durant la présidence belge du Conseil de l'Union européenne au cours du premier semestre 2024 serait utile, a-t-il fait valoir. Il appartient à la ministre néerlandaise des Finances Sigrid Kaag (D66) d'accepter ou non cette proposition. En échange, le successeur néerlandais de Kris Peeters serait lui aussi autorisé à prolonger son mandat de six mois. "Si le gouvernement belge le souhaite et que c'est possible, je suis bien sûr prêt à poursuivre", a déclaré M. Peeters, qui, selon d'autres partis, "fait bien son travail". La BEI accorde des financements destinés à la réalisation des objectifs des politiques de l'Union européenne. (Belga)