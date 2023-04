La Canadienne Summer McIntosh bat le record du monde du 400m quatre nages

La double-championne du monde en titre sur la distance et sur le 200 m papillon a nagé la distance en 4:25.87, lors des sélections canadiennes comptant pour les prochains Mondiaux de Fukuoka (14-30 juillet). De quoi déchainer le public venu voir le phénomène. "C'est la première fois que j'ai vraiment entendu la foule pendant ma course. Et c'est incroyable d'avoir toute ma famille et mes amis dans les gradins pour m'encourager. Ça m'a vraiment aidé dans les 100 derniers mètres", a-t-elle réagi. Elle a amélioré de presque une demi-seconde, 49 centièmes exactement, l'ancien chrono référence établi par la Hongroise Katinka Hosszu aux Jeux olympiques de Rio en 2016 (4:26.36). C'est le deuxième record réussi par la prodige canadienne en cinq jours à Toronto. Mardi elle avait nagé le 400 m nage libre en 3:56.08, effaçant la marque (3:56.40) établie par l'Australienne Ariarne Titmus, lors des Championnats d'Australie à Adelaïde le 22 mai 2022. Une distance sur laquelle elle avait décroché la médaille d'argent, l'an passé aux Championnats du monde, derrière l'Américaine Katie Ledecky. Ce faisant, elle s'affirme incontestablement comme une des futures grandes stars des bassins. Un destin qu'on lui promet depuis ses débuts olympiques en 2021 à Tokyo, où elle avait été, alors âgée de 14 ans, la plus jeune représentante canadienne de toute sa délégation, échouant au pied du podium sur 400 m libre. (Belga)