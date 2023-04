Le novice Jakov Milatovic remporte la présidentielle au Monténégro

D'après les projections de l'ONG CeMI portant sur la quasi-totalité des bureaux de vote, Jakov Milatovic, 36 ans et soutenu par le camp pro-Serbes, a obtenu au second tour de la présidentielle environ 60% des voix contre 40% à son rival pro-occidental, qui a passé trois décennies au sommet du pouvoir. Il a notamment conduit l'ancienne république yougoslave à l'indépendance en 2006 et à l'Otan en 2017. Dans le même temps, son règne a été assombri à plusieurs reprises par la corruption et le népotisme. Jakov Milatovic est étroitement lié à l'Église orthodoxe serbe, qui est contrôlée depuis Belgrade. Il a été ministre de l'Economie dans l'éphémère gouvernement pro-serbe qui a été en place de décembre 2020 à avril 2021. Il a ensuite fondé, avec d'autres, le nouveau parti "Europe maintenant", qui défend l'aspiration du pays à rejoindre l'Union européenne, tout en cherchant à maintenir des liens étroits avec la Serbie. Aucun des candidats n'avait atteint la majorité absolue requise lors du premier tour du scrutin, le 19 mars. Dans les rues de Podgorica et d'autres villes du minuscule pays des Balkans, les partisans du candidat du mouvement "Europe maintenant" célébraient sa victoire en faisant exploser des feux d'artifices et en klaxonnant. L'issue du vote pèsera lourd sur l'équilibre des pouvoirs dans le pays riverain de l'Adriatique, où des législatives anticipées sont convoquées pour le 11 juin. Il sera désormais plus difficile pour le Parti démocratique des socialistes (DPS) de Milo Djukanovic, 61 ans, qui avait déjà subi une défaite historique lors des dernières législatives de 2020, de remonter la pente. (Belga)