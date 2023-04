Les Belges à l'étranger - Alexis Saelemaekers ponctue le festival milanais à Naples

Les rossoneri menaient 0-2 à la pause après que Rafael Leão (17e) et Brahim Diaz (25e) eurent fait trembler les filets napolitains. Leão a planté le 0-3 à la 59e, avant que Saelemaekers ne plante son premier but de la saison. Divock Origi est sorti du banc pour remplacer Leão à la 74e minute, tandis que Charles De Ketelaere est monté au jeu à la 83e minute. Naples restait sur une série de dix victoires en onze matchs et sur trois victoires sans avoir encaissé le moindre but. Les Partenopei restent solidement installés à la 1e place avec 71 points, loin devant la Lazio Rome, 2e avec 55 points. Milan, qui arrivait au pied du Vésuve après avoir signé un 1/9 en championnat, déloge l'Inter de la 3e place avec 51 uités. (Belga)