Les Belges à l'étranger - Le PSV de Johan Bakayoko et Thorgan Hazard prend 3 points à Nimègue

Johan Bakayoko s'est vu refuser un but pour hors-jeu à la 76e minute, avant d'être remplacé dans le temps additionnel. Thorgan Hazard est lui monté au jeu à la 65e minute. Le PSV s'est rapidement mis à l'abri grâce aux buts de Luuk de Jong (7e et 52e), d'Olivier Boscagli (21e) et de Joey Veerman (39e). Oussama Tannane a réduit l"écart pour le NEC (59e et 87e) sans pouvoir changer la physionomie du match. Landry Dimata a joué tout le match du côté de Nimègue. Le PSV est 2e avec 56 points, à 5 points du leader Feyenoord. Le NEC pointe au 10e rang avec 34 points. Siebe Horemans a joué toute la rencontre dans les rangs de l'Exceslior, qui a partagé l'enjeu 0-0 face à Twente. L'Excelsior est 16e avec 24 points. (Belga)