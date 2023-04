Les Belges à l'étranger - Vanzeir perd avec les New York Red Bulls, Benteke et DC United partagent

Giorgos Giakoumakis a inscrit l'unique but du match après 7 minutes. Vanzeir est monté au jeu à la pause. New York est douzième de la conférence Est avec 6 points. Atlanta est deuxième avec 13 points. Christian Benteke a jouté tout le match pour DC United, accroché 0-0 sur le terrain Chicago Fire. DC United occupe la 13e place avec 5 points. Chicago compte un point de plus. (Belga)