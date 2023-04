Marathon de Paris - L'Ethiopien Abeje Ayana s'impose devant Guye Adola

Ayana a lâché Adola, son aîné de neuf ans, dans les cinq derniers kilomètres pour signer une victoire retentissante, qui consacre son avènement en tant qu'athlète de renommée internationale. Derrière Ayana et Adola (2h07:30), le Kényan Josphat Boit a pris la troisième place en 2h07:40. Disputée sous la grisaille parisienne et dans des conditions rendues difficiles par la pluie et le vent, la course n'a pas pu permettre aux athlètes d'établir de nouveaux records. (Belga)