Météo - Le soleil annonce son retour. Le froid aussi

Ensuite, graduellement des éclaircies à partir du nord de la Flandre et de la côte. Les maxima seront de 4 à 10 degrés, sous un vent désagréable de nord à nord-est. Cette nuit, le ciel va se dégager sur l'ensemble du territoire avec des minima de 0 à -4 degrés en Ardenne et de 0 à +2 degrés ailleurs. Lundi, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 5 à 11 degrés, sous un vent de nord-est accentuant la sensation de fraîcheur. Mardi et mercredi, persistance du temps sec, calme et souvent lumineux avec parfois quelques champs nuageux. Maxima de 4 à 10 degrés mais toujours des gelées nocturnes. (Belga)