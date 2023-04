NBA - Battu par Miami, Dallas se complique la tâche dans la course aux barrages

Les 42 points de Luka Doncic n'ont pas suffi aux Mavericks, qui restent en 11e position à l'Ouest avec 37 victoires et 41 défaites. Avec quatre rencontres encore à disputer, Dallas compte une victoire de moins qu'Oklahoma City, actuellement le dernier qualifié pour les play-in. Miami (41 victoires, 37 défaites), où Jimmy Butler a terminé avec 35 points, est septième à l'Est et peut encore espérer dépasser Brooklyn (42 victoires, 35 défaites) afin d'arracher le dernier ticket direct pour les playoffs, mais les Nets ont joué un match de moins. L'autre rencontre de la soirée a vu la victoire 122-114 de La Nouvelle-Orléans sur les Clippers, battus malgré les 40 points de Kawhi Leonard. Brandon Ingram inscrit 36 points pour les Pelicans, qui peuvent encore rêver de la sixième place. Avec 40 victoires et 38 défaites, La Nouvelle-Orléans pointe en effet en septième position, juste derrière son adversaire du jour, qui affiche un bilan de 41 victoires et 38 défaites et compte donc une rencontre de plus. (Belga)