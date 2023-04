Soldats israéliens blessés en Cisjordanie par un chauffeur palestinien abattu ensuite

Un des soldats a été sérieusement blessé, un autre présente des blessures modérées et le dernier des blessures légères, a fait part le service ambulancier israélien. L'incident est survenu au nord de la ville d'Hébron. Le ministère de la Santé palestinien a confirmé la mort du chauffeur, un homme de 23 ans habitant de la région. Il faisait partie de forces de sécurité palestiniennes. Ces derniers actes de violence surviennent dans une escalade généralisée des tensions dans la région, avec la situation sécuritaire en Israël et en Palestine très tendue depuis des mois. Juste auparavant, la police israélienne avait tué un homme de 26 ans dans une altercation dans la vieille ville de Jérusalem, près de la mosquée. La police a affirmé que l'homme a saisi l'arme d'un agent durant une interrogation et a tiré deux balles avant d'être abattu. La famille de cet individu originaire d'un village arabe, qui venait de finir des études médicales, demande des clarifications et la divulgation des enregistrements vidéos des tirs. La police israélienne assure ne pas disposer d'images des évènements. Plusieurs médias israéliens ont mis en doute la version officielle du drame. Une grève générale de deux jours a été décrétée dans le village natal de la victime samedi. D'autres villes arabes en Israël devraient se joindre au mouvement dimanche. (Belga)