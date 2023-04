Top Division Women - Les playoffs débutent cette semaine, les playdowns annulés

Les Malinoises ont terminé en tête de la phase classique qui s'est achevée samedi. Kangoeroes Malines s'est incliné certes à Castors Braine (79-74) vendredi soir pour la première fois de la saison en Belgique, mais était assuré de terminer en tête et jouera en quarts de finale (best-of-three) dès mercredi contre le Sparta Laarne (8e). Auteur du doublé l'an dernier, Kangoeroes Malines, déjà vainqueur de la Coupe de Belgique le mois dernier, vise un second titre de champion de Belgique. Castors Braine (2e) sera son principal rival. Les Brainoises affrontent ION Waregem (7e) en quarts de finale. Les deux autres quarts de finale - avec premier match chez le moins bien classé, le deuxième et le troisième (si nécessaire) chez le mieux classé - opposeront Namur (3e) à Courtrai (6e) et Philip Mestdagh, l'ancien sélectionneur des Belgian Cats, et Liège Panthers (4e) à Phantoms Boom (5e). Les matches ont lieu en théorie mercredi, vendredi et dimanche. Les trois dernières équipes, le BB Brunehaut, Spirou Ladies Charleroi et Athenas Lummen, devaient en principe disputer des playdowns, mais ceux-ci ont été annulés, a confirmé vendredi la fédération. Aucun prétendant des divisions inférieures n'est candidat à une montée. Ces trois équipes sont assurées dès lors de se maintenir au sein de l'élite et leur saison est terminée. (Belga)