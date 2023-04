Tour de Flandres féminin - Lotte Kopecky, la Lionne des Flandres, s'impose comme en 2022

Comme quelques minutes plus tôt dans la course masculine, le dernier passage sur le Vieux Quarement a été décisif. La vice-championne du monde a décramponné sa dernière adversaire, l'Italienne Silvia Persico (UEA Team Emirates), avant d'effectuer un solo de 17 kilomètres jusqu'à l'arrivée. Kopecky décroche à 27 ans sa 23e victoire pro sur route et la 3e cette année après le Nieuwblad et la Nokere Koerse. L'an dernier, elle avait battu la Néerlandaise Annemiek van Vleuten au sprint pour inscrire son nom au palmarès du Ronde. Kopecky rejoint au sommet du palmarès les trois autres coureuses qui ont remporté le Tour des Flandres à deux reprises : la Néerlandaise Mirjam Melchers-van Poppel (2005 et 2006), seule autre coureuse à avoir gagné deux années de suite, l'Allemande Judith Arndt (2008 et 2012) et la Néerlandaise Annemiek van Vleuten (2011 et 2021) (Belga)