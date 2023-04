Tour des Flandres féminin - Lotte Kopecky: "Je ne m'attendais pas à gagner en solitaire"

"Je ne m'attendais pas à gagner de cette façon, en solitaire, c'est très spécial", a expliqué la coureuse belge de SD Worx. "La course a été difficile, notamment dans le Koppenberg qui était très glissant et où j'ai dû un peu lever le pied." Kopecky était à l'avant, à quelque 60 kilomètres du but, avec sa coéquipière Néerlandaise Marlen Reusser et l'Italienne Silvia Persico. "Marlen, qui ne se sentait pas très bien, a lâché prise et je me suis retrouvée à lavant en duo avec Persico. Je ne voulais pas aller au sprint avec elle et j'ai donc anticipé." "Mon attaque a réussi. À partir de là, il restait encore 17 kilomètres à parcourir, et ce avec un vent de face. Je n'avais pas beaucoup de puissance, mais lorsque la voiture d'assistance est arrivée à ma hauteur et qu'on m'a dit que j'étais en route vers la victoire, un poids est soudainement tombé de mes épaules. C'est un bon coup de pouce après une période très difficile avec beaucoup de coups durs." Lotte Kopecky a aussi commenté le travail de son équipe SD Worx au Tour des Flandres. "Nous sommes de nouveau deux sur le podium avec Demi Vollering 2e. On peut donc parler d'une journée parfaite pour nous." L'équipe SD Worx avait été déjà doublement représentée cette saison sur le podium du Circuit Het Nieuwsblad et à la Nokere Koerse avec Kopecky et Wiebes ainsi qu'aux Strade Bianche avec Vollering et Kopecky. (Belga)