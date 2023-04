Tour des Flandres - Florian Vermeersch: "Jamais été aussi loin dans l'effort"

"Je pense que je n'ai jamais été aussi loin l'effort dans une course", a déclaré Florian Vermeersch. "Mais j'ai donné tout ce que j'avais et je dois être content de mon résultat, tout près du top 10. Ma course a vraiment commencé juste après la montée du Molenberg. J'ai très vite compris que le groupe d'échappés allait être dangereux et j'ai donc fait le bond avec Mads Pedersen. Ce fut un bon choix. Nous avons rapidement pris de l'avance et j'ai pensé que nous pourrions aller au bout sans être rejoints. Mais van Aert, van der Poel et Pogacar ont finalement réussi à revenir. Le passage du Kruisberg a été très dur mais j'ai pu prendre le sillage de van der Poel et de Pogacar. La dernière montée du Vieux Quaremont m'a été fatale. Il restait encore une longue finale vers Audenarde où je suis arrivé complètement vidé. Mais je suis content de ma journée et de ne pas avoir connu de problèmes en course. Je me présenterai donc à Paris-Roubaix avec de bonnes sensations". Le coureur de 24 ans s'était classé 2e du sprint à l'arrivée de l'Enfer du Nord en 2021 derrière l'Italien Sonny Colbrelli et devant le Néerlandais Mathieu van der Poel. (Belga)