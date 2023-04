Tour des Flandres - La 107e édition a démarré de Bruges avec 175 coureurs au départ

Le départ réel a été donné 8 km après la Grand-Place de Bruges, à Beernem avec 175 coureurs au départ. La deuxième partie du parcours sera pimentée par le traditionnel enchaînement des monts flandriens, soit 19 difficultés répertoriées à partir du Kortekeer au km 147,3. Les coureurs franchiront deux fois par le Vieux Quaremont, au km 218,8, avant le Paterberg et le Koppenberg, et au km 256,7 avant la dernière difficulté du jour, le Paterberg, au km 260,1. Wout van Aert (Jumbo-Visma), le Néerlandais Mathieu van Der Poel (Alpecin-Deceuninck) et le Slovène Tadej Pogacar (UAE) sont annoncés comme les grands favoris du dernier rendez-vous des classiques printanières en Flandre. L'édition féminine partira d'Audenarde à 13h30. L'arrivée sera jugée également à Audenarde vers 17h30, au terme de 156,6 kilomètres de course. Treize difficultés sont répertoriées, dont la première, le Tiegemberg dès le km 10. Les deux dernières difficultés seront le Vieux Quaremont (km 139,9) et le Paterberg (km 143,3). Le Néerlandais Mathieu van der Poel s'était imposé chez les hommes en 2022 devant son compatriote Dylan van Baarle et le Français Valentin Madouas. Lotte Kopecky avait remporté la course féminine devant les Néerlandaises Annemiek van Vleuten et Chantal Van den Broek-Blaak. (Belga)