Tour des Flandres - Tadej Pogacar: "Cette journée, je ne l'oublierai jamais"

"Je veux d'abord saluer le travail de mon équipe pendant toute la journée", a expliqué Tadej Pogacar. "Cette journée, je ne l'oublierai jamais. Je voulais éviter le sprint, je savais que je devais profiter du Vieux Quaremont pour lancer mon offensive. C'était le seul moyen pour moi pour creuser l'écart et aller au bout. Je savais que ça allait être dur pour moi, mais j'ai tenu bon jusqu'à la ligne. J'avoue que je suis très fatigué." Pogacar a signé dimanche son 4e succès dans un Monument du cyclisme et le troisième différent. "Il m'en manque deux: Milan-San Remo, qui me semble le plus difficile. J'y étais bien cette année, j'avais de bonnes jambes et une de mes meilleures formes mais ce ne fut pas suffisant. Mais je ne renoncerai pas! Il y a aussi Paris-Roubaix. On verra dans l'avenir. Il faudra que je prenne quelques kilos pour passer les pavés." Le Slovène a remporté à Audenarde son 10e succès de la saison 2023. "Je pense que ma saison est déjà réussie mais j'ai encore des objectifs, notamment, le Tour de France qui est le principal". Pogacar est le 3e vainqueur du Tour de France à s'imposer dans le Tour des Flandres, après le Français Louison Bobet (1955) et Eddy Merckx (1969).