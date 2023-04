Tour des Flandres - Tadej Pogacar enlève le Ronde en solitaire devant Mathieu van de Poel, Wout van Aert 4e

Pogacar a placé l'attaque décisive dans la 3e montée du Vieux Quaremont. Il a lâché van der Poel et est revenu sur Mads Pedersen, parti seul en tête. Au sommet du Peterberg, la dernière difficulté, Pogacar précédait van der Poel de 14 secondes à 13 kilomètres de l'arrivée. Le double vainqueur du Tour de France (2020, 2021) rejoint Louison Bobet et Eddy Merckx dans le cercle fermé des seuls coureurs à avoir gagné le Grand Boucle et le Ronde. Pogacar décroche sa 56e victoire pro, la 10e de la saison, et inscrit son 3e Monument différent à son palmarès et le 4e en carrière après Liège-Bastogne-Liège (2021) et le Tour de Lombardie (2021 et 2022). (Belga)