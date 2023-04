Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - De Wever demande à nouveau plus de moyens, la PJF reste "en sous-effectif flagrant"

Une vingtaine d'habitations ont été endommagées par cette violente explosion ainsi que cinq véhicules. La PJF a ouvert une enquête. "La police locale prendra toutes les mesures pour la soutenir et assurer la sécurité du quartier. Compte tenu de la gravité de l'impact de cette attaque sur le quartier, j'ai demandé à la police locale de mener une vaste enquête de quartier avec des visites de maison en maison pour parler à tous les habitants et recueillir autant d'informations que possible", explique Bart De Wever. "Cet incident violent montre une fois de plus à quel point le crime organisé lié à la drogue doit être combattu de toutes ses forces dans ce pays. Avec tout le respect pour les efforts et les engagements pris récemment par le gouvernement fédéral, la police judiciaire fédérale reste en sous-effectif", déplore celui qui est aussi président de la N-VA, le premier parti d'opposition au fédéral. "Espérons qu'on n'attendra pas une nouvelle victime innocente pou déployer enfin les ressources nécessaires". (Belga)