Asile et migration - La commune d'Ixelles met des logements pour MENA à disposition

"Ces adolescents qui arrivent en Belgique sans aucune famille représentent un public particulièrement vulnérable. Le fait de trouver un logement est indispensable pour commencer une nouvelle vie dans la stabilité et l'autonomie", précise Anaïs Camus, échevine du Logement et des Propriétés communales. Les jeunes pourront renouveler leur séjour de six mois à deux reprises, soit pour une durée maximale de 18 mois. "Il y a donc un principe de rotation, puisqu'il s'agit de logement de transit, considéré comme un tremplin pour s'émanciper", explique la commune. L'ASBL Maison Babel, qui se charge de l'accompagnement de Mena à Bruxelles, encadre le projet de ces nouveaux logements. La commune précise que le soutien de l'association concerne tous les axes de vie, comme la gestion d'un logement, la scolarité, la formation, la santé, la gestion financière, la recherche d'un autre logement et l'insertion solide dans la société. L'ASBL installera ses nouveaux bureaux au rez-de-chaussée de l'immeuble accueillant les Mena. (Belga)