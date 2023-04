GP de l'Escaut - Mathieu van der Poel ajoute le Grand Prix de l'Escaut à son programme

Jonas Rickaert, Robbe Ghys, Senne Leysen, Lionel Taminiaux et le Néerlandais Ramon Sinkeldam complètent la sélection d'Alpecin-Deceuninck. L'Australien Jensen Plowright cède sa place à Van der Poel, qui disputera le Grand Prix de l'Escaut pour la première fois. Mathieu van der Poel a terminé deuxième du Tour des Flandres dimanche passé. "C'est beau de rouler dans ma région. Quelques kilomètres de course sur la route de Paris-Roubaix est toujours une bonne chose. Et j'ai hâte également d'aider notre sprinteur Jasper Philipsen", a expliqué le Néerlandais. Van der Poel s'est déjà mis au service de Philipsen, notamment à Tirreno-Adriatico, où le coureur belge avait remporté deux étapes. (Belga)