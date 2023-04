Invasion de l'Ukraine - Le président ukrainien Zelensky à Varsovie le 5 avril

"Il s'agit d'une visite officielle", mais le président ukrainien "veut rencontrer les Polonais et les Ukrainiens vivant en Pologne" également, a déclaré le chef du bureau de la politique internationale, Marcin Przydacz, à la radio polonaise privée RMF FM. Lors de la visite, M. Zelensky rencontrera son homologue polonais Andrzej Duda pour discuter de questions liées à la sécurité, à la coopération économique et agricole, dont celles touchant au transport des céréales ukrainiennes par la Pologne, ainsi qu'aux questions liées à l'histoire entre les deux pays, a indiqué M. Przydacz. Lors d'une déclaration prévue mercredi soir au palais royal dans le centre historique de la capitale polonaise, le président Zelensky "adressera quelques mots aux Polonais, dans le contexte de ce qui s'est passé l'année dernière - comment les Polonais aident l'Ukraine, les réfugiés (ukrainiens) à la frontière, ou les accueillent chez eux (...) Je pense que c'est le but de cette rencontre", selon la même source. Des discussions avec le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki sont également prévues. Avant Varsovie, le président ukrainien s'est déjà rendu à Washington, Londres, Paris et Bruxelles. (Belga)