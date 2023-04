Invasion de l'Ukraine - Les Etats-Unis toujours sans contact avec le journaliste américain détenu en Russie

La représentation diplomatique des Etats-Unis en Russie "fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour établir un accès consulaire à Evan (Gershkovich) et nous n'y sommes pourtant toujours pas arrivés", a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, un organe rattaché au président Joe Biden. Cette situation "mobilise tout le monde, y compris le président", a ajouté le porte-parole, précisant que les "discussions avec les Russes allaient continuer." "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener Evan, et aussi Paul Whelan", autre Américain prisonnier en Russie, a-t-il encore déclaré lors d'un entretien avec des journalistes. Evan Gershkovich, correspondant en Russie du prestigieux quotidien américain Wall Street Journal et ancien journaliste de l'AFP à Moscou, a été placé jeudi dernier en détention provisoire, au moins jusqu'au 29 mai. Sa défense a fait appel lundi de son placement en détention. Il a été arrêté à Ekaterinbourg (Oural) par le service fédéral de sécurité (FSB), qui l'accuse d'"espionnage". Le Wall Street Journal et le reporter, respecté par ses collègues pour sa rigueur, démentent ces accusations. Joe Biden a réclamé sa libération, la Maison Blanche qualifiant de "ridicules" les accusations d'espionnage. (Belga)