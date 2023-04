Invasion de l'Ukraine - Russie: le journaliste américain arrêté fait appel de sa détention

"C'est le même avocat (commis d'office) ayant représenté Gershkovich lors de son arrestation qui a fait appel", a indiqué une porte-parole du tribunal moscovite de Lefortovo. "La date de l'audience concernant l'appel du placement en détention sera annoncée cette semaine", a-t-elle ajouté, précisant que la requête serait examinée par une autre cour, de plus haute instance. Evan Gershkovich, correspondant en Russie du prestigieux quotidien américain Wall Street Journal et ancien journaliste de l'AFP à Moscou, a été placé jeudi dernier en détention provisoire au moins jusqu'au 29 mai. Il a été arrêté à Ekaterinbourg (Oural) par le service fédéral de sécurité (FSB), qui l'accuse d'"espionnage". Le Wall Street Journal et le reporter, respecté par ses collègues pour sa rigueur, démentent ces accusations. Le président américain Joe Biden a réclamé vendredi la libération du journaliste, la Maison Blanche qualifiant de "ridicules" les accusations d'espionnage. Son arrestation intervient dans un contexte de répression accrue en Russie contre la presse depuis l'offensive contre l'Ukraine, qui a fortement tendu les rapports entre Moscou et Washington. Elle fait également suite à un échange intervenu en décembre entre la star américaine du basket Brittney Griner, qui se trouvait en détention en Russie, et le marchand d'armes russe Viktor Bout, prisonnier aux Etats-Unis. Washington a plusieurs fois accusé Moscou d'arrêter arbitrairement des Américains pour s'en servir de monnaie d'échange et récupérer des Russes détenus aux Etats-Unis. (Belga)