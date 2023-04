Jupiler Pro League - L'entraîneur de Saint-Trond Bernd Hollerbach risque deux matchs de suspension

Lors de la journée de championnat du week-end dernier, Hollerbach a été exclu après le deuxième but de l'Union Saint-Gilloise, victorieuse 2-1 de Saint-Trond, à la 73e minute. Selon le rapport de l'arbitre, l'entraîneur allemand "aurait volontairement quitté sa zone technique tout en gesticulant énormément avec ses bras pour montrer son mécontentement envers le 4e arbitre." Le parquet souligne que depuis cette saison, les infractions contre les officiels sont cataloguées comme une infraction distincte avec des sanctions plus lourdes et qualifie les faits envers l'arbitre comme "insultes et/ou obscénités", ce qui peut valoir, selon le tableau indicatif, jusqu'à deux matchs de suspension. La saison dernière, l'entraîneur trudonnaire avait déjà écopé d'une suspension de deux matchs effectifs et un avec sursis pour un comportement inapproprié et agressif. Le joueur d'Ostende Osaze Urhoghide risque lui une suspension de deux matchs effectifs et un avec sursis ainsi qu'une amende effective de 2.500 euros. Le défenseur a été exclu à l'heure de jeu lors de la défaite 1-3 contre le Standard pour un tacle dangereux, la jambe décollée du sol, sur Philip Zinckernagel. Le parquet qualifie l'action de "faute brutale". Si les propositions du parquet sont refusées, le dossier sera examiné par le Comité disciplinaire pour le football professionnel mardi. (Belga)