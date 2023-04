La Sambrienne mène un travail d'information au sujet de l'allocation d'attente logement

L'allocation d'attente logement (AAL) est une aide financière mensuelle accordée par le Service public de Wallonie et destinée à aider les ménages en situation de précarité qui peuvent prétendre à un logement social mais qui n'en bénéficient pas encore. Fixée à 125 euros (majorés de 20 euros par enfant à charge), elle doit permettre à ces ménages d'absorber une partie du surcoût lié à un logement privé. Comme cette aide vient d'entrer en vigueur, il est important d'informer les candidats-locataires qui peuvent en bénéficier de son existence selon la Sambrienne, qui a envoyé ces derniers jours un courrier et un mail à plus de 2.000 ménages potentiellement concernés. La société de logement a également mis en place un formulaire en ligne. Via ce dernier, les candidats-locataires dans les conditions peuvent directement introduire leur demande pour recevoir l'aide. (Belga)