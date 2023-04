Le travail a repris samedi chez Avery Dennison à Soignies

(Belga) Le blocage de deux semaines de l'entreprise Avery Dennison a été levé samedi matin et le travail a repris après une assemblée générale du personnel qui s'est tenue vendredi. Le personnel a été informé d'un accord entre syndicats et direction quant au licenciement pour faute grave du délégué principal FGTB. "Le travailleur reste licencié sur le champ mais la faute grave a été retirée après nos négociations", a indiqué Stefano Fragapane (FGTB). "Le protocole d'accord entre syndicats et direction a été formalisé lundi matin par le président du tribunal du travail de La Louvière."