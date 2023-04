Record de faillites en Flandre au premier trimestre

Par rapport au premier trimestre 2022, la tendance est cependant à la hausse dans deux Régions: de 19,17% en Flandre et de 25,04% en Wallonie. Elle est en baisse de 26,3% à Bruxelles. Si la province d'Anvers compte le plus d'entreprises faillies au premier trimestre, c'est celle de Brabant flamand qui, avec 274 sociétés (record absolu), voit sa proportion exploser, de 63,10% par rapport aux trois premiers mois de l'an dernier. La province a surtout dit adieu à des entreprises de construction. Pour le seul mois de mars, 951 faillites ont été déclarées dans le pays: 575 en Flandre, 222 en Wallonie et 152 à Bruxelles. (Belga)