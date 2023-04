Reprise de la concertation et fin de la grève sur le site de l'entreprise Lhoist à Jemelle

Une réunion de concertation a été organisée lundi après-midi sur le site jemellois du groupe carrier Lhoist. "Le travail a repris dès 13h00, au moment où a débuté la concertation, en présence notamment de représentants de la direction de Lhoist Western Europe. Les différents problèmes soulevés feront l'objet d'une concertation et une prochaine réunion est programmée le 18 avril", commente le permanent FGTB Frédéric Lucchetta, au nom du front commun syndical. Dénonçant un mal-être lié à un mauvais management de la direction locale qui, selon les syndicats, génère des problèmes de santé et des démissions, les travailleurs du site de l'entreprise Lhoist de On-Jemelle avaient débrayé jeudi dernier. L'usine de On-Jemelle extrait annuellement quelque 900.000 tonnes de roche pour assurer une production de plus de 340.000 tonnes de chaux. Le groupe Lhoist est une société belge spécialisée dans la production et la vente de chaux et dolomie, ainsi que dans la recherche et le développement d'application de ces produits. (Belga)