Sébastien Desclée sera le nouveau directeur général du groupe IPM

Après des études d'économie et de gestion à l'UCLouvain, M. Desclée a entamé sa carrière chez Procter & Gamble en 2000 avant de passer à l'agence Publicis en 2007 et enfin chez FCB (Interpublic) en 2013. Depuis deux ans, il dirigeait la filiale néo-zélandaise de ce groupe international de communication. IPM Group édite L'Avenir, La Libre Belgique, La Dernière Heure, Paris Match Belgique, Moustique et possède également LN24. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)